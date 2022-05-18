Бывший игрок «Зенита» Йоан Молло потерял € 10-15 млн из-за мошенничества агентов

Бывший игрок «Зенита» Йоан Молло рассказал, что потерял крупную денежную сумму из-за мошеннических действий со стороны агентов.
«По моему случаю можно снять целое кино. Раньше я никогда бы даже представить такое не мог. Мои агенты забирали не только свои комиссионные, но и всю мою зарплату. Они брали в банке кредиты от моего имени, покупали товары и продавали их себе в убыток. Я никогда не был свидетелем покупки или продажи «своей» собственности.
Мне также оформили страховку жизни и сказали, что я должен вложить деньги, чтобы думать о будущем. Я зашёл в кабинет директора агентства: меня приняли, предъявили документы, ничего подозрительного в этом не было. Но на самом деле этой страховки никогда даже не существовало, парень находился с ними в сговоре. Все документы были фальшивыми. Всё это стоило мне около €10-15 млн», — цитирует Молло France Info.
- 18 мая 2022
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