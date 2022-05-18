У Месси и Почеттино напряжённые отношения в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и главный тренер клуба Маурисио Почеттино имеют напряжённые отношения, сообщает foot01 со ссылкой на L’Équipe. По информации источника, форвард не впечатлён работой наставника. Он ждёт прихода нового специалиста и оценивает свои будущие перспективы.



Лионель Месси хочет доказать, что способен добиваться успеха и за пределами «Барселоны». Но нападающий уверен, что для этого Маурисио Почеттино должен покинуть клуб. Поэтому отношения между Месси и Почеттино становятся всё более холодными и напряжёнными.



Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 60 млн. В текущем сезоне аргентинский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил 11 голов, а также отдал 13 результативных передач.

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