У Месси и Почеттино напряжённые отношения в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и главный тренер клуба Маурисио Почеттино имеют напряжённые отношения, сообщает foot01 со ссылкой на L’Équipe. По информации источника, форвард не впечатлён работой наставника. Он ждёт прихода нового специалиста и оценивает свои будущие перспективы.
Лионель Месси хочет доказать, что способен добиваться успеха и за пределами «Барселоны». Но нападающий уверен, что для этого Маурисио Почеттино должен покинуть клуб. Поэтому отношения между Месси и Почеттино становятся всё более холодными и напряжёнными.
Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 60 млн. В текущем сезоне аргентинский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил 11 голов, а также отдал 13 результативных передач.
- 18 мая 2022
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:11
-
16:06
-
15:52
-
15:50
-
15:47
-
15:37
-
15:36
-
15:26
-
15:13
-
15:04
-
14:55
-
14:44
-
14:44
-
14:42
-
14:31
-
14:22
-
14:21
-
14:18
-
13:59
-
13:54
-
13:39
-
13:36
-
13:34
-
13:16
-
13:10
-
13:03
-
12:54
-
12:54
-
12:51
-
12:45
-
12:39
-
12:32