Жозе Моуринью: у «Фейеноорда» есть большое преимущество перед «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций УЕФА с «Фейеноордом».
«Это будет 15-й матч для нас в Европе в этом сезоне. Мы начали в августе и много путешествовали. Мы заплатили высокую цену в Серии А, потеряв очки в матчах с командами, у которых была неделя на подготовку к игре. Когда я смотрю в таблицу, я думаю об этих матчах и об ошибках судей. Лига конференций — тяжёлый турнир, и теперь мы должны войти в историю, одержав победу в финале.
Конечно, у «Фейеноорда» есть большое преимущество. Сезон в их национальном чемпионате завершён, а нам предстоит важный матч с «Торино». Трудно дать игрокам дополнительное время на отдых. Соперник завершил сезон и может спокойно отдыхать. Но перед финалом нужно забыть о таких деталях. Важно одно — победа», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.
- 18 мая 2022
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