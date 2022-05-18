Спортивный директор «Тоттенхэма» провёл переговоры с Пауло Дибалой
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который в конце сезона покинет туринский клуб в качестве свободного агента, попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма». Спортивный директор английского клуба Фабио Паратичи провёл переговоры с аргентинским нападающим. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Педро Альмейда.
Напомним, ранее Фабио Паратичи работал на аналогичной должности в «Ювентусе», поэтому хорошо знаком с Пауло Дибалой.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью лично заинтересован в приглашении Дибалы в «Рому». Также в числе претендентов на аргентинского форварда называются лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего нападающего в € 40 млн.
Новость по темеЖозе Моуринью хочет убедить Пауло Дибалу перейти в «Рому»
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