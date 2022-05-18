В окружении Мбаппе опровергли переговоры с «Барселоной»

Окружение и семья нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе опровергли слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты о том, что форвард требовал зарплату в размере € 50 млн. Более того, они сообщили, что никогда не вели переговоров ни с каталонским клубом, ни с самим функционером. Мбаппе через несколько дней расскажет, где продолжит карьеру, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.



Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.

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