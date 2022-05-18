Зинченко может покинуть «Манчестер Сити». Клуб ищет нового левого защитника и хавбека

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может летом покинуть команду, сообщает ESPN.



По информации источника, несколько клубов хотят подписать 25-летнего украинца. Отмечается, что «горожане» начали поиск кандидатов на позиции левого защитника и полузащитника.



В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, перейдя из «Уфы». Его соглашение с английским клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.



После 37 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 90 очков. «Горожане» являются действующими чемпионами Англии.