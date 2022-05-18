«Барселона» может обменять Деста на защитника «Севильи» Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде является одним из приоритетных кандидатов для усиления оборонительной линии «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сделке может поменять только цена — андалусийцы запрашивают за Жюля € 80 млн. Удовлетворение такого финансового запроса невозможно, но, так как в «Севилье» знают о денежных проблемах каталонского клуба, руководство клуба согласно включить в сделку игроков сине-гранатовых. Так, в «Севилью» может отправиться Серджиньо Дест, к которому боссы андалусийцев присматривались ещё в период его выступлений за «Аякс».
«Вильярреал» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 35-й тур
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Ранее сообщалось, что «Барселона» также проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Однако французский защитник «Севильи» рассматривается главным тренером сине-гранатовых как главный претендент для усиления обороны среди игроков, которые выступают в Испании.
Сообщается также, что Фернандо Наварро, заместитель спортивного директора «Севильи», имеет очень хорошие отношения с Хави и не исключено, что это поможет в переговорах по переходу французского защитника.
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