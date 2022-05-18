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«Барселона» может обменять Деста на защитника «Севильи» Кунде

«Барселона» может обменять Деста на защитника «Севильи» Кунде
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде является одним из приоритетных кандидатов для усиления оборонительной линии «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сделке может поменять только цена — андалусийцы запрашивают за Жюля € 80 млн. Удовлетворение такого финансового запроса невозможно, но, так как в «Севилье» знают о денежных проблемах каталонского клуба, руководство клуба согласно включить в сделку игроков сине-гранатовых. Так, в «Севилью» может отправиться Серджиньо Дест, к которому боссы андалусийцев присматривались ещё в период его выступлений за «Аякс».

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Ранее сообщалось, что «Барселона» также проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Однако французский защитник «Севильи» рассматривается главным тренером сине-гранатовых как главный претендент для усиления обороны среди игроков, которые выступают в Испании.

Сообщается также, что Фернандо Наварро, заместитель спортивного директора «Севильи», имеет очень хорошие отношения с Хави и не исключено, что это поможет в переговорах по переходу французского защитника.

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