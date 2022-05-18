Дмитрий Тарасов рассказал, что его однажды избили фанаты ЦСКА из-за атрибутики «Спартака»

Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, что его однажды избили болельщики ЦСКА из-за атрибутики «Спартака».



«Это было в школе. На день рождения родители подарили мне спартаковский шарф и спартаковскую шапку. Я пошёл в школу, но до школы не дошёл. С меня сняли шарф и шапку и избили. Но потом мои друзья помогли и мы всё вернули», — рассказал Тарасов в одной из соцсетей.



Экс-полузащитник является воспитанником «Спартака». За время карьеры футболист успел поиграть за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес». Тарасов — чемпион России и трёхкратный обладатель Кубка страны. С 2009 по 2017 год хавбек вызывался в сборную России, за которую успел провести восемь матчей.

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