Марио Фернандес объяснил, почему решил приостановить карьеру

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объяснил своё решение о приостановке игровой карьеры.

«Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа за эти чудесные 10 лет, проведённые в России. Без Его помощи мне бы ничего не удалось достичь здесь. Господь придавал мне силы для каждой тренировки, каждой игры, и слава Ему за это.

Я также хотел бы поблагодарить всех наших любимых болельщиков за их огромное уважение ко мне и ту теплоту, которую они всегда отдавали мне. Они всегда поддерживали и придавали мне дополнительные стимулы и мотивацию для работы как в радостные, так и в тяжёлые моменты нашей армейской жизни.



Но в последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать всё то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провёл в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьёй. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын.

Но я хочу находиться рядом с ЦСКА и буду следить за его успехами. Я встречался с президентом клуба Евгением Ленноровичем Гинером и генеральным директором Романом Юрьевичем Бабаевым, объяснил им всё, что было у меня на душе, и попросил их разрешить мне провести определённое время с семьёй в Бразилии. Я очень благодарен им за то, что они отнеслись с пониманием к моей просьбе и согласились меня отпустить, общаясь со мной как с сыном», — цитирует Фернандеса пресс-служба клуба.