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«Был бойцом, который никогда не сдавался». Масалитин — о приостановке карьеры Фернандеса

«Был бойцом, который никогда не сдавался». Масалитин — о приостановке карьеры Фернандеса
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о приостановке карьеры защитника московского клуба Марио Фернандеса.

«Конечно, осадок грусти остаётся. Марио оставил определённый след в команде. Он хорошо проявлял себя в каждой игре, не ссылался на мнимые травмы. Марио был бойцом, который никогда не сдавался. Он принёс много пользы не только клубу, но и сборной России. У меня с Марио связаны только положительные эмоции.

Конечно, он мог ещё помочь команде, но, видимо, сложились какие-то ситуации и ему приходится покинуть клуб. Считаю, что ЦСКА должен сделать какие-то проводы Марио, поблагодарить за всё то, что он сделал для клуба», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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