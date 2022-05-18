Гришин — о Фернандесе: вряд ли найдётся игрок, хоть немного похожий на Марио

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о приостановке карьеры защитника московского клуба Марио Фернандеса.
«Очень жаль, что такой игрок, как Марио Фернандес, покидает ЦСКА. Он многое сделал для клуба, закрывал полностью правую бровку, отдавался в каждом матче. У него ещё два года контракта, но, видимо, он покидает клуб по семейным обстоятельствам. Есть ли в ЦСКА уже замена Фернандесу? Надо посмотреть игроков в дубле, но вряд ли найдётся игрок, хоть немного похожий на Марио. Возможно, ЦСКА кого-то купит на правый фланг. Но давно надо было наигрывать кого-то на замену Фернандесу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.
- 18 мая 2022
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