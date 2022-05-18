Тухель: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», возможно, лучшие команды в истории АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о конкуренции в английской Премьер-лиге.
«Надеюсь, нам удастся занять третье место, это будет большим прогрессом. Мы стабильно шли в тройке самой сильной лиги мира, мы соревнуемся, возможно, с лучшими командами в истории АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
У нас нет поводов для беспокойства, тем не менее мы амбициозны, у нас есть цели, которые мы не смогли реализовать. Мы хорошо себя показали, может быть, даже отлично, поэтому нам не стоит слишком сильно переживать», — цитирует Тухеля Daily Mail.
На данный момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков, и уже не участвует в борьбе за титул в АПЛ. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Манчестер Сити», набрав 90 очков. На втором месте находится «Ливерпуль», записавший в свой актив 89 очков.
- 18 мая 2022
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