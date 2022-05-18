Олич: Фернандес — легенда ЦСКА и сборной России. Один из лучших игроков РПЛ в истории

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о приостановке карьеры защитника московского клуба Марио Фернандеса.



«Я не ожидал, что Марио закончит, но, когда мы вместе работали, он был за меня. Это профессионал, который всегда полностью отдавался команде. Надо, конечно, понять его. Фернандес хочет вернуться в Бразилию, вернуться к семье. Для меня это один из лучших игроков РПЛ в истории. Он — легенда ЦСКА и сборной России. Это игрок, который много значит для команды», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.