ЦСКА опубликовал прощальное видео с Марио Фернандесом, приостановившим карьеру

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале опубликовала прощальный ролик с защитником Марио Фернандесом, объявившим о приостановке карьеры.

«Obrigado, легенда! Мы не прощаемся», — написано под видео о бразильском защитнике.



Сегодня, 18 мая, Фернандес объявил о приостановке карьеры. Напомним, защитник перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.



Ранее сообщалось, что Фернандес отправится в Бразилию после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится 21 мая.