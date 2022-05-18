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ЦСКА опубликовал прощальное видео с Марио Фернандесом, приостановившим карьеру

ЦСКА опубликовал прощальное видео с Марио Фернандесом, приостановившим карьеру
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Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале опубликовала прощальный ролик с защитником Марио Фернандесом, объявившим о приостановке карьеры.

«Obrigado, легенда! Мы не прощаемся», — написано под видео о бразильском защитнике.

Сегодня, 18 мая, Фернандес объявил о приостановке карьеры. Напомним, защитник перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Фернандес отправится в Бразилию после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится 21 мая.

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