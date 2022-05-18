Д. Комбаров: Фернандес — самый неудобный соперник, против которого я играл в России

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о приостановке карьеры защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Не могу ответить на вопрос, рано ли Марио приостанавливает футбольную карьеру, — нужно спрашивать у него. Жду ли возвращения? Это его выбор. Если не вернётся, ему найдут замену. Фернандес — самый неудобный соперник, против которого я играл в России. Даже не знаю, с кем его можно сравнить. В Европе я играл по одной-две игры с разными соперниками, а с Марио много раз пересекались», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.