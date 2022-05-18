Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: ЦСКА не планирует выкупать Языджи у «Лилля»

Источник: ЦСКА не планирует выкупать Языджи у «Лилля»
Комментарии

Руководство ЦСКА не планирует выкупать нападающего Юсуфа Языджи, права на которого принадлежат «Лиллю». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Лилль» хочет получить за турка около € 11,5 млн. Боссы армейцев считают, что Юсуф не стоит требуемых денег. Также у игрока обнаружились проблемы со здоровьем — из-за заболевания спины он не смог поехать на выездной матч с «Краснодаром» на поезде.

Напомним, ЦСКА в зимнее трансферное окно арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022