Источник: ЦСКА не планирует выкупать Языджи у «Лилля»

Руководство ЦСКА не планирует выкупать нападающего Юсуфа Языджи, права на которого принадлежат «Лиллю». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, «Лилль» хочет получить за турка около € 11,5 млн. Боссы армейцев считают, что Юсуф не стоит требуемых денег. Также у игрока обнаружились проблемы со здоровьем — из-за заболевания спины он не смог поехать на выездной матч с «Краснодаром» на поезде.
Напомним, ЦСКА в зимнее трансферное окно арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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