В РФС объяснили, почему на игре «Крылья Советов» — «Локомотив» не будет использоваться VAR
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В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили, почему на матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» не будет использоваться система видеоповторов.
«По регламенту все матчи последнего тура РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных VAR-центра РФС и мобильных комплексов системы VAR. Данные комплексы были заранее распределены между теми стадионами, где их использование представляется возможным с учётом технических и логистических особенностей.
В связи с этим матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» на стадионе «Металлург» в Самаре пройдёт без использования системы VAR», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
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