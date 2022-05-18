«Айнтрахт» и «Рейнджерс» объявили стартовые составы на финал Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Айнтрахта» и «Рейнджерс» на финальный матч Лиги Европы сезона-2021/2022. Команды встретятся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Противостояние начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» — «Рейнджерс».
«Айнтрахт»: Трапп, Тута, Туре, Н’Дика, Соу, Роде, Кнауфф, Костич, Линдстрём, Камада, Борре.
Запасные: Граль, Якич, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Ахе, Чэндлер, Хёуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьенса.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Басси, Голдсон, Тавернье, Баришич, Ландстрём, Джек, Райт, Кент, Камара, Арибо.
Запасные: Маккрори, Маклафлин, Диалло, Дэвис, Рэмси, Сэндс, Руф, Балогун, Сакала, Эрфилд, Кинг, Айоури.
Обслужит встречу словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. Ему будут помогать ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович.
- 18 мая 2022
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