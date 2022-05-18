Каррагер — о Джонсоне: этому шарлатану нужен суфлёр. Он не знает о «Рейнджерс» и ЛЕ

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал слова поддержки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес «Рейнджерс» перед финалом Лиги Европы с «Айнтрахтом».



«Этому шарлатану нужен суфлёр, потому что он понятия не имеет ни о «Рейнджерс», ни о Лиге Европы», — написал Каррагер в соцсетях.



Финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 18 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. Ему будут помогать ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович.