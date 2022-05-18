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В «Зените» назвали агентскими играми слухи об интересе клуба к форварду «Динамо» Тюкавину

В «Зените» назвали агентскими играми слухи об интересе клуба к форварду «Динамо» Тюкавину
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Действительно ли «Зенит» интересуется форвардом «Динамо» Тюкавиным? Это агентские игры», — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Metaratings сообщал, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является трансферной целью «Зенита». Чемпионы России заинтересованы в подписании футболиста и ранее обращались в «Динамо» по поводу его приобретения, но московский клуб дал понять, что не собирается продавать игрока. Предметный разговор о будущем 19-летнего форварда может состояться после финала Кубка России.

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