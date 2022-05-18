Экс-тренер «Байера» и ПСВ Шмидт возглавил «Бенфику»

Бывший главный тренер нидерландского ПСВ Роджер Шмидт возглавил португальскую «Бенфику», сообщается на официальном сайте «орлов».
Немецкий специалист заключил контракт с лиссабонским клубом до лета 2024 года.
Ранее Шмидт возглавлял немецкий «Падерборн», зальцбургский «Ред Булл», леверкузенский «Байер» и китайский «Бэйцзин Гоань», а с 2020 года работал с командой из Эйндховена. С нидерландским ПСВ Роджер Шмидт становился обладателем Суперкубка Нидерландов, а также завоевал 10-й Кубок Нидерландов в истории клуба, обыграв в финале амстердамский «Аякс». Отметим, что новым главным тренером ПСВ станет Руд ван Нистелрой.
В завершившемся чемпионате Португалии сезона-2021/2022 «Бенфика» заняла третье место в турнирной таблице, пропустив вперёд «Спортинг» и «Порту».
- 18 мая 2022
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