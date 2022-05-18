Слуцкий — о Фернандесе: российский футбол потерял уникального игрока. Грустно очень

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший с ЦСКА, высказался о решении защитника армейцев Марио Фернандеса о приостановке карьеры.

«У нас с Марио трепетные отношения. Грустно очень. Весь российский футбол потерял уникального футболиста, который помог нашей сборной добиться уникального результата. Таких футболистов сложно встретить. Когда обычно футболист получает сотрясение или ему ломают челюсть, то он не очень активно идёт в следующее единоборство. А у Марио какое-то нечеловеческое самопожертвование ради клуба и футбола, команды.

Это самый бесконфликтный футболист, с которым я когда-либо работал. И у меня реально чувство внутреннего опустошения и грусти, потому что как будто какую-то часть меня вырвали. Представляю, что творится на душе у болельщиков ЦСКА и у партнёров. Могу пожелать ему только самого наилучшего. Он заслужил своей карьерой принимать те решения, которые он считает нужными», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».