Артём Ребров вспомнил неудачные выступления в Лиге Европы

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров вспомнил опыт выступления в Лиге Европы.

«Если не брать в расчёт этот сезон, воспоминания о Лиге Европы у меня не самые лучшие. В первом матче мы дома играли с «Атлетиком» из Бильбао в 2018 году. Я тогда пропустил три и, надо признаться, сыграл не лучшим образом. В ответной встрече я заслуженно остался на скамейке и нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы перевести игру в овертайм. Из турнира мы выбыли.



Второй опыт был в следующем розыгрыше группового этапа сезона-2018/2019. В домашней игре нам противостоял «Рапид» из Вены. Снова поражение: в конце игры получили обидный гол. В том моменте я снова сыграл не лучшим образом», — написал Ребров в своём телеграм-канале.