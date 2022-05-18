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Слуцкий — о судье Иванове на матче с «Уфой»: странное решение на сверхключевую игру

Слуцкий — о судье Иванове на матче с «Уфой»: странное решение на сверхключевую игру
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о назначении Сергея Иванова главным арбитром матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

Журналист: Боязно ли вам перед последним матчем сезона?

Слуцкий: А какой смысл? Голова боится, а руки делают. Здесь такая ситуация, что мы не имеем права отдаваться каким-то эмоциям.

Журналист: Судьёй матча будет Иванов, с которым у вас конфликтная история отношений. Как относитесь к такому назначению?

Слуцкий: Не знаю. Мне очень странно это. Это не наше право… Мне кажется, это странное назначение на такой сверхключевую игру сезона.

Беседу Слуцкого с журналистом приводит «Спорт-экспресс».

Главным арбитром матча «Рубин» — «Уфа» назначен Сергей Иванов. Ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев.

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