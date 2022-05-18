Слуцкий — о судье Иванове на матче с «Уфой»: странное решение на сверхключевую игру

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о назначении Сергея Иванова главным арбитром матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



Журналист: Боязно ли вам перед последним матчем сезона?



Слуцкий: А какой смысл? Голова боится, а руки делают. Здесь такая ситуация, что мы не имеем права отдаваться каким-то эмоциям.



Журналист: Судьёй матча будет Иванов, с которым у вас конфликтная история отношений. Как относитесь к такому назначению?



Слуцкий: Не знаю. Мне очень странно это. Это не наше право… Мне кажется, это странное назначение на такой сверхключевую игру сезона.

Беседу Слуцкого с журналистом приводит «Спорт-экспресс».



Главным арбитром матча «Рубин» — «Уфа» назначен Сергей Иванов. Ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев.