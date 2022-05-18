Фото перформанса фанатов «Айнтрахта» перед игрой в финале Лиги Европы с «Рейнджерс»

Сегодня, 18 мая, проходит финальный матч Лиги Европы между немецким «Айнтрахтом» и шотландским «Рейнджерс». Команды встречаются на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
Фанаты немецкого клуба вывесили перформанс на фанатской трибуне.
Фото: Getty Images
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Айнтрахт» в ответном полуфинале принимал дома английский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой «орлов» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Рафаэль Борре. По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма». В четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны».
В другом полуфинальном матче встретились шотландский «Рейнджерс» и немецкий «РБ Лейпциг». Победу одержала шотландская команда – 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс».
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