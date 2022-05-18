Капитан «Айнтрахта» получил серьёзное рассечение после столкновения с игроком «Рейнджерс»

Сегодня, 18 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках финального матча Лиги Европы сезона-2021/2022 играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

На пятой минуте встречи полузащитник и капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде столкнулся с хавбеком «Рейнджерс» Джоном Ландстремом. Игрок шотландцев нанёс удар ногой по лицу Роде, немец получил серьёзное рассечение. Роде понадобилась помощь медиков, но спустя некоторое время капитан «орлов» смог продолжить игру.

Видео столкновения:

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» — «Рейнджерс».



Обслуживает встречу словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. Ему помогают ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович.



«Айнтрахт» в ответном полуфинале победил английский «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма». В другом ответном матче 1/2 финала «Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» — 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс».