Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной Габона

32-летний нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение завершить карьеру в сборной Габона, сообщает Sport.es.
Форвард выступал за национальную команду с 2009 года. За это время Обамеянг сыграл в 72 матчах, в которых забил 30 голов. Страйкер является лучшим бомбардиром сборной в истории.
Вместе с Обамеянгом сборная Габона четыре раза принимала участие в Кубке африканских наций. Лучшим результатом является 1/4 финала турнира, в эту стадию «пантеры» пробились в 2012 году.
Обамеянг выступает за «Барселону» с января 2022 года, куда перешёл из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость габонского футболиста составляет € 15 млн.
«Хетафе» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 37-й тур:
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