Анчелотти не против продления контракта с Марсело на год

Защитник «Реала» Марсело может продлить контракт с командой. Об этом сообщает As со ссылкой на Gol TV.
По информации источника, агент бразильца инициировал встречу с руководством клуба, на которой сообщил о желании игрока пролонгировать соглашение на год. Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не против того, чтобы Марсело остался.
Действующее соглашение Марсело с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала» и сообщил, что хотел бы и дальше выступать за мадридскую команду.
Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
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