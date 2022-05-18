Фанаты «Айнтрахта» выложили футболками лозунг «F**k UEFA» во время финала Лиги Европы

Фанаты немецкого «Айнтрахта» выложили футболками фразу «F**k UEFA» во время финального матча Лиги Европы.

Напомним, «Айнтрахт» борется за титул с шотландским «Рейнджерс». Команды встречаются на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В данный момент счёт матча 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале чемпионата немецкий клуб по сумме двух игр обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед» (2:1, 1:0). «Рейнджерс» же впервые с 2008 года вышел в финал европейского турнира. Шотландская команда по сумме двух полуфинальных матчей Лиги Европы обыграла немецкий «Лейпциг» (0:1, 3:1).