Фанаты «Айнтрахта» выложили футболками лозунг «F**k UEFA» во время финала Лиги Европы
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Фанаты немецкого «Айнтрахта» выложили футболками фразу «F**k UEFA» во время финального матча Лиги Европы.
Напомним, «Айнтрахт» борется за титул с шотландским «Рейнджерс». Команды встречаются на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В данный момент счёт матча 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале чемпионата немецкий клуб по сумме двух игр обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед» (2:1, 1:0). «Рейнджерс» же впервые с 2008 года вышел в финал европейского турнира. Шотландская команда по сумме двух полуфинальных матчей Лиги Европы обыграла немецкий «Лейпциг» (0:1, 3:1).
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