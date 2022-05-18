«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: шотландцы вышли вперёд на 57-й минуте встречи

Сегодня, 18 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках финального матча Лиги Европы сезона-2021/2022 играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».
Счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник «Рейнджерс» Джо Арибо.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» — «Рейнджерс».
Обслуживает встречу словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. Ему помогают ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович.
«Айнтрахт» в ответном полуфинале победил английский «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма». В другом ответном матче 1/2 финала «Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» — 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс».
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