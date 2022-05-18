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50 тыс. болельщиков «Айнтрахта» наблюдают за финалом Лиги Европы на домашнем стадионе

50 тыс. болельщиков «Айнтрахта» наблюдают за финалом Лиги Европы на домашнем стадионе
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Около 50 тыс. болельщиков немецкого «Айнтрахта», не сумевших приехать в Севилью, поддерживают команду на домашнем стадионе «Дойче Банк Парк». Примерно столько же фанатов клуба наблюдают за матчем финала Лиги Европы вживую.

Напомним, «Айнтрахт» борется за титул с шотландским «Рейнджерс». Команды встречаются на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В данный момент (второй тайм) счёт матча 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале чемпионата немецкий клуб по сумме двух игр обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед» (2:1, 1:0). «Рейнджерс» же впервые с 2008 года вышел в финал европейского турнира. Шотландская команда по сумме двух полуфинальных матчей Лиги Европы обыграла немецкий «Лейпциг» (0:1, 3:1).

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