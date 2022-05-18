Сегодня, 18 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Фанаты «Айнтрахта» стали срывать баннеры УЕФА на стадионе в Севилье.

Счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник «Рейнджерс» Джо Арибо. Он стал вторым нигерийцем в истории, забившим в финале турнира. Первым стал бывший полузащитник «Арсенала» Алекс Айуоби — он забил в ворота «Челси» в 2019 году.

Для Арибо этот гол стал первым в этом розыгрыше Лиги Европы. В чемпионате Шотландии Джо отличился восемь раз.

Обслуживает встречу словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» — «Рейнджерс».