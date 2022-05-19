«Ювентус» готов выкупить Морату у «Атлетико» за € 20 млн

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», может стать полноценным игроком туринцев. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, боссы «Старой синьоры» готовы заплатить «Атлетико» за трансфер нападающего € 15 млн. Еще € 5 млн «матрасники» получат в случае, если испанец забьёт оговорённое количество голов.

Ранее сообщалось, что у «Ювентуса» есть опция выкупа 29-летнего футболиста за € 35 млн и «Атлетико» не хочет уступать в цене. Итальянский клуб считает эту цену завышенной и готов заплатить за трансфер не более € 20 млн.



В нынешнем сезоне Мората в 47 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

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