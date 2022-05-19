«Бавария» не подпишет Дембеле, даже если Гнабри не продлит контракт с мюнхенцами

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вряд ли продолжит карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Kicker.
По информации источника, боссы мюнхенцев уверены, что фланги атаки команды достаточно хорошо укомплектованы. Вариант с приобретением француза не рассматривается, даже если хавбек Серж Гнабри не продлит контракт с мюнхенцами.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведёт переговоры с агентами Дембеле с января 2022 года. Сообщается, что «Барселона» также заинтересована в сохранении нападающего.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету французского игрока участие в 31 матче, он забил два гола и отдал 13 результативных передач.
«Хетафе» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 37-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 19 мая 2022
-
01:34
-
01:31
-
01:23
-
01:20
-
01:11
-
01:11
-
00:57
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:44
-
00:38
-
00:27
-
00:03
- 18 мая 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
22:56
-
22:52
-
22:36
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:16
-
21:11
-
21:09
-
20:59