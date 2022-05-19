«Бавария» не подпишет Дембеле, даже если Гнабри не продлит контракт с мюнхенцами

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вряд ли продолжит карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Kicker.



По информации источника, боссы мюнхенцев уверены, что фланги атаки команды достаточно хорошо укомплектованы. Вариант с приобретением француза не рассматривается, даже если хавбек Серж Гнабри не продлит контракт с мюнхенцами.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведёт переговоры с агентами Дембеле с января 2022 года. Сообщается, что «Барселона» также заинтересована в сохранении нападающего.



Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету французского игрока участие в 31 матче, он забил два гола и отдал 13 результативных передач.

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