Вендел ответил, готов ли «Зенит» выиграть 10 титулов подряд, как «Бавария»

Полузащитник «Зенита» Вендел высоко оценил перспективы клуба из Санкт-Петербурга в Российской Премьер-Лиге.

«Ну а кто не хочет быть бессменным футбольным лидером на протяжении многих лет? Кому не хочется завоевать 10 чемпионств подряд, кто не мечтает об этом? Для этого мы и трудимся на тренировках.

Способен ли «Зенит» выиграть 10 титулов подряд, как «Бавария»? В России много сильных клубов — «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». Но, как я уже сказал, если мы сохраним нашу нацеленность на победу в каждом матче и концентрацию на конечной цели, нас никто не остановит», — приводит слова Вендела «Спорт-Экспресс».

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Действующий контракт 24-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2024/2025.