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Селихов — лучший вратарь сезона в Лиге Европы по количеству отражённых пенальти

Селихов — лучший вратарь сезона в Лиге Европы по количеству отражённых пенальти
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Российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов стал лучшим вратарём сезона в Лиге Европы по количеству отражённых одиннадцатиметровых ударов с игры.

Россиянин – единственный вратарь в сезоне, у которого сразу два отбитых пенальти в сезоне в Лиге Европы.

В гостевом матче с «Лестером» (1:1) Селихов отразил пенальти от форварда Джейми Варди на 77-й минуте. Это спасение позволило красно-белым отстоять ничью.

Также Александр своим сейвом вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы. На 98-й минуте он отбил пенальти от нападающего «Легии» Томаша Пекхарта.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном матче группового этапа турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

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