Селихов — лучший вратарь сезона в Лиге Европы по количеству отражённых пенальти

Российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов стал лучшим вратарём сезона в Лиге Европы по количеству отражённых одиннадцатиметровых ударов с игры.
Россиянин – единственный вратарь в сезоне, у которого сразу два отбитых пенальти в сезоне в Лиге Европы.
В гостевом матче с «Лестером» (1:1) Селихов отразил пенальти от форварда Джейми Варди на 77-й минуте. Это спасение позволило красно-белым отстоять ничью.
Также Александр своим сейвом вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы. На 98-й минуте он отбил пенальти от нападающего «Легии» Томаша Пекхарта.
Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном матче группового этапа турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.
- 19 мая 2022
-
01:34
-
01:31
-
01:23
-
01:20
-
01:11
-
01:11
-
00:57
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:44
-
00:38
-
00:27
-
00:03
- 18 мая 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
22:56
-
22:52
-
22:36
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
21:49
-
21:39
-
21:29
-
21:16
-
21:11
-
21:09
-
20:59