«Айнтрахт» сыграет с «Реалом» или «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА

«Айнтрахт» сыграет матч за Суперкубок УЕФА, который пройдёт 10 августа.

Немецкий клуб сегодня стал победителем Лиги Европы, обыграв в серии пенальти шотландский «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.).

Соперником «Айнтрахта» станет либо мадридский «Реал», либо английский «Ливерпуль». Эти команды встретятся в финале Лиги чемпионов 28 мая. Суперкубок УЕФА пройдёт в Хельсинки. Финляндия впервые примет решающую еврокубковую игру.

Напомним, «Айнтрахт» в ответном полуфинале победил английский «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма». В другом ответном матче 1/2 финала «Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» — 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс».