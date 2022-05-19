Кевин Трапп — лучший игрок финала Лиги Европы

Немецкий голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп признан лучшим игроком финального матча Лиги Европы сезона-2021/2022, в котором команда вратаря одолела шотландский «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1.



Голкипер из Германии совершил в этой игре пять сейвов. Также он отбил один удар в серии послематчевых пенальти. Именно благодаря этому спасению его команда смогла завоевать титул.



«Айнтрахт» в ответном полуфинале победил английский «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма». В другом ответном матче 1/2 финала «Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» — 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс».