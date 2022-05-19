Клубы из Германии выигрывали Лигу Европы семь раз. Больше побед у трёх стран

В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.



Этот титул Лиги Европы стал седьмым для немецкого футбола. Только у трёх стран больше побед в этом турнире. Сразу у двух стран по девять выигранных трофеев Лиги Европы. Англия и Италия завоевали титул ровно столько раз. Рекордсменом же является Испания, клубы которой завоевали Лигу Европы 13 раз. Российским клубам выигрывать этот турнир удавалось всего лишь дважды.



Напомним, что в матче между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.