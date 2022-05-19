Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Всего за награду будут бороться четыре игрока финала турнира. Среди них колумбийский нападающий Рафаэль Борре, немецкий голкипер Кевин Трапп, нигерийский полузащитник Джо Арибо и английский защитник Кэлвин Бейсси.



В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.



Напомним, что счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.