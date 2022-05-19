Вендел: я полностью адаптировался к российскому футболу

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что полностью адаптировался к российскому футболу.



«В прошлом сезоне я играл меньше — все-таки потребовалось какое-то время, чтобы освоиться в новой стране. Но сейчас я чувствую, что полностью адаптировался к российскому футболу, и, думаю, в этом сезоне уже показывал на поле то, на что действительно способен. Обещаю — в следующем буду демонстрировать это еще ярче, чтобы помочь «Зениту» опять стать чемпионом», – приводит слова Вендела «Спорт-Экспресс».



Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Действующий контракт 24-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Зенит» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги, 21 мая, сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода».