Модрич — о камбэках «Реала» в ЛЧ: это действительно что-то волшебное

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о камбэках «Реала» в этом сезоне Лиги чемпионов.
«Очень сложно объяснить, что происходило на «Сантьяго Бернабеу» в вечера Лиги чемпионов, это действительно что-то волшебное. Мы никогда не сдаемся, мы боремся до конца, потому что именно этому учит этот клуб – не сдаваться. Трудно объяснить такое количество волшебных вечеров, особенно в этом году. Я надеюсь, что так будет всегда», цитирует Модрича Marca.
Напомним, в 1/8 финала ЛЧ «сливочные» по сумме двух матчей прошли «Пари Сен-Жермен» (0:1, 3:1). В четвертьфинале «Реал» обыграл «Челси» (3:1, 2:3). В полуфинале турнира мадридский клуб прошёл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). В финале ЛЧ «Реал» сыграет с «Ливерпулем».
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