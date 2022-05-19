Капитан «Рейнджерс» Тавернье: горжусь каждым из наших парней

Капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье поделился эмоциями после поражения в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 от «Айнтрахта». Команда проиграла в серии послематчевых пенальти со счётом 4:5. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1.



«Я горжусь каждым из наших парней и тем, как мы провели турнир, горжусь каждым болельщиком, которые обеспечили нам фантастическую поддержку. Мы просто не смогли победить в финале. Мы страшно разочарованы», — приводит слова Тавернье пресс-служба УЕФА.



Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы. В текущем розыгрыше турнира в 14 играх англичанин забил семь голов, четыре из них — с пенальти. Один раз Тавернье отправил мяч в свои ворота. Защитник получил одну жёлтую карточку за весь турнир. Он реализовал пенальти в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы с «Айнтрахтом».