Тухель — о проигранных финалах «Ливерпулю»: можно сказать, что «Челси» заслуживал большего

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражениях от «Ливерпуля».



«Все были разочарованы и расстроены. Мы отдали все силы, так что разочарование вышло на другой уровень. Мы были очень близки к победе. Можно сказать, что мы заслуживали большего в этих финалах, хотя и «Ливерпуль» заслужил успех.



Мы ни о чем не сожалеем. Мы способны быстро справиться с разочарованием и продолжить работу, потому что у нас нет претензий к себе. Сезон ещё не завершён, но и я отказываюсь ставить ему оценки на основе результатов серий послематчевых пенальти», — цитирует Тухеля Football.London.



Напомним, в этом сезоне «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка Лиги (0:0, 10:11 пен.), а также в финале Кубка Англии (0:0, 5:6 пен.).