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Тухель — о проигранных финалах «Ливерпулю»: можно сказать, что «Челси» заслуживал большего

Тухель — о проигранных финалах «Ливерпулю»: можно сказать, что «Челси» заслуживал большего
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражениях от «Ливерпуля».

«Все были разочарованы и расстроены. Мы отдали все силы, так что разочарование вышло на другой уровень. Мы были очень близки к победе. Можно сказать, что мы заслуживали большего в этих финалах, хотя и «Ливерпуль» заслужил успех.

Мы ни о чем не сожалеем. Мы способны быстро справиться с разочарованием и продолжить работу, потому что у нас нет претензий к себе. Сезон ещё не завершён, но и я отказываюсь ставить ему оценки на основе результатов серий послематчевых пенальти», — цитирует Тухеля Football.London.

Напомним, в этом сезоне «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка Лиги (0:0, 10:11 пен.), а также в финале Кубка Англии (0:0, 5:6 пен.).

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