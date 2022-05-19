«Айнтрахт» — 1-й немецкий победитель ЛЕ/Кубка УЕФА за четверть века

В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4. Это первая победа немецкого клуба в турнире, включая Кубок УЕФА, за последние 25 лет.
До этого в 1997 году трофей завоевал «Шальке-04», обыграв в финале итальянский «Интер» по сумме двух матчей (1:0, 0:1, 4:1 по пен.).
Напомним, в матче между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» счёт был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.
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