«Айнтрахт» — победитель Лиги Европы, 15 голов в одном матче Кубка Стэнли. Главное к утру
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Новый победитель Лиги Европы, голевая феерия в матче «Калгари» — «Эдмонтон», рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
- «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, обыграв в серии пенальти «Рейнджерс»
- «Калгари» в матче плей-офф с 15 голами обыграл «Эдмонтон», Макдэвид набрал 4 очка
- «Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче серии, у Шестёркина 24 сейва
- Сборная Финляндии впервые проиграла на домашнем чемпионате мира, уступив Швеции в буллитах
- Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. «ПСЖ» и «МС» вне топ-5
- Хабиб намерен организовать поединок между Фёдором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом
- «Голден Стэйт» уверенно обыграл «Даллас» и открыл счёт в серии финала Запада
- Глава Bellator ответил Хабибу на желание провести бой между Емельяненко и дос Сантосом
- «Калгари» и «Эдмонтон» повторили рекорд самой результативной игры в истории плей-офф НХЛ
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