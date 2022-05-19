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Капитан «Айнтрахта» Роде прокомментировал победу в Лиге Европы

Капитан «Айнтрахта» Роде прокомментировал победу в Лиге Европы
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Капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде высказался о победе команды в финальном матче Лиги Европы с «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти победу одержал «Айнтрахт» — 5:4.

«Эта команда невероятна. Мы все заслужили этот успех, нас переполняет радость. Путь сюда был сложным, и на кону стояло очень многое. Поддержка болельщиков сегодня была просто сумасшедшая, впрочем, как и на протяжении всего сезона. Незабываемое путешествие для всех нас. Мы это действительно заслужили», — приводит слова Роде официальный сайт УЕФА.

Напомним, по ходу матча Роде столкнулся с полузащитником «Рейнджерс» Джоном Ландстремом. Игрок шотландцев нанёс удар ногой по лицу Роде, немец получил серьёзное рассечение. Капитану «Айнтрахта» понадобилась помощь медиков, но спустя некоторое время он смог продолжить игру.

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