Тухель: Кристенсен перед финалом Кубка сказал, что не готов играть. Это было не впервые

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему защитник команды Андреас Кристенсен пропустил финал Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:0, 5:6 – по пенальти).
«Что касается Андреаса Кристенсена, я пока не уверен, сыграет ли он сегодня с «Лестером» или даже в выходные с «Уотфордом».
Андреас подошёл ко мне утром перед финалом Кубка Англии и сказал, что не готов к матчу. У него были свои причины, они останутся частными и конфиденциальными, но это было не в первый раз.
Это было короткое сообщение перед финалом Кубка Англии и даже перед другими матчами, которые состоялись на предыдущих неделях. Он сохраняет нашу поддержку, но маловероятно, что он сыграет с «Лестером». Однако у меня нет прогнозов на завтра или на выходные», — приводит слова Тухеля сайт «Челси».
Напомним, Кристенсен покинет «Челси» по окончании этого сезона. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в «Барселоне».
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
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