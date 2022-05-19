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«Рейнджерс» проиграл третий финал еврокубков подряд

«Рейнджерс» проиграл третий финал еврокубков подряд
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Сегодня, 19 мая, шотландский «Рейнджерс» проиграл в финале Лиги Европы сезона-2021/2022 немецкому «Айнтрахту» (1:1, 4:5 пен.).

Отметим, что это третье поражение шотландцев в финале еврокубков подряд. Ранее «Рейнджерс» уступил в финале Суперкубка УЕФА 1972 года, в финальном матче Кубка УЕФА – 2007/2008, а также в финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Отметим, что в 2008 году поражение шотландцам нанёс санкт-петербургский «Зенит» (0:2).

Единственный еврокубковый трофей «Рейнджерс» был завоёван в 1972 году – тогда шотландцы в финале Кубка обладателей кубков обыграли московское «Динамо» (3:2).

Благодаря победе над «Рейнджерс» «Айнтрахт» сыграет в Суперкубке УЕФА. Соперником «Айнтрахта» станет либо мадридский «Реал», либо английский «Ливерпуль».

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