«Локомотив» — о Борисе Ротенберге: Земля вращается, потому что он по ней ходит!

Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днём рождения своего защитника Бориса Ротенберга. Сегодня, 19 мая, футболисту исполнилось 36 лет.

«Земля вращается, потому что он по ней ходит! Сегодня исполняется 36 лет защитнику «Локомотива» Борису Ротенбергу!

Мы поздравляем Бориса с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления, личного счастья, успехов, всегда оставаться на позитиве, новых кубков и только побед в составе железнодорожников!» — написала пресс-служба «Локо» в клубном телеграм-канале.

Напомним, соглашение Ротенберга с «Локомотивом» истекает в конце нынешнего сезона. За «Локомотив» защитник выступает с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки. Также Ротенберг играл за московское «Динамо», «Ростов» и «Химки».

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